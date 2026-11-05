Ufficiale AZ Alkmaar-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti punta ancora su Alajbegovic

AZ Alkmaar-Juventus, formazioni ufficiali di Europa League: Spalletti conferma Alajbegovic dopo il gol contro il Napoli.

La Juventus di Luciano Spalletti torna in campo in Europa League dopo il successo per 2-0 contro il Napoli all'Allianz Stadium. I bianconeri affrontano l'AZ Alkmaar all'AFAS Stadion nella quarta giornata della league phase, con l'obiettivo di proseguire il percorso positivo nella competizione. La formazione italiana è ancora imbattuta e ha conquistato sette punti nelle prime tre partite, mentre gli olandesi inseguono a quota sei, reduci dal netto 4-0 in trasferta contro l'Ararat-Armenia. Nell'ultimo turno europeo, la Juventus aveva pareggiato 2-2 in casa contro il Rennes.

AZ Alkmaar-Juventus, le scelte di Spalletti: Alajbegovic titolare, confermato Kolo Muani

Spalletti conferma dal primo minuto Kerim Alajbegovic, protagonista della vittoria contro il Napoli con una splendida rete dalla distanza. Nel 4-2-3-1 bianconero spazio anche a Woltemade e Cambiaso sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Kolo Muani. In mediana giocano Koopmeiners e Sarr, mentre la difesa davanti a Vicario è composta da Kalulu, Gatti, Lucumi e Kelly. L'AZ Alkmaar risponde con il 4-3-3, affidandosi al tridente Stengs, Meerdink e Daal.

AZ ALKMAAR (4-3-3): De Busser; Kasius, Goes, Schouten, De Wit; Kwakman, Byskov, Koopmeiners; Stengs, Meerdink, Daal. All.: Echteld.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Lucumi, Kelly; Koopmeiners, Sarr; Cambiaso, Woltemade, Alajbegovic; Kolo Muani. All.: Spalletti.