Ultim'ora Primavera 2, Napoli-Perugia 1-1: altro pareggio per gli azzurrini di Nocerino

Il Napoli passa in vantaggio dopo 12 minuti ma viene raggiunto nella ripresa e chiude in dieci uomini per l'espulsione di Marotta.

Finisce 1-1 la sfida tra Napoli e Perugia, nona giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurri di Antonio Nocerino, reduci dallo 0-0 contro il Frosinone e a caccia della vittoria, affrontavano i grifoni di Luigi Giorgi, arrivati a Cercola dal 3-2 sul Pescara e da un buon avvio di stagione che li vede terzi in classifica a 18 punti. Il Napoli ha schierato Merone, Melnyk, Santella, De Stefano, Zappalà, Marotta, Esposito, Chiummariello, Saviano, Barido e Favicchio; il Perugia ha risposto con Straffini, Giambarveri, Di Salvatore, Malfatti, Peruzzi, Cesarini, Pierangelini, Perugini, Vanni, Merico e Ciani.

Primo tempo: Favicchio la sblocca al 12', il Perugia sfiora il pari con Perugini

Gli ospiti si sono resi pericolosi al 6' con Pierangelini, che ha colpito di spalla il pallone dopo un cross senza centrare la porta. Al 12' il Napoli è passato in vantaggio: Favicchio ha battuto il portiere con una conclusione nell'angolino. Il Perugia ha provato a reagire, ammonendo però Vanni al 21' e Malfatti al 34', ma al 23' ha avuto una grande occasione con una punizione di Perugini, deviata, che per poco non ha sorpreso Merone. Si è andati al riposo sull'1-0 per i padroni di casa.

Ripresa: il pari di Perugini al 55', Marotta espulso al 77', Manè spreca la palla del 2-1

Dopo gli intervalli, con i cambi Liccardo per Melnyk nel Napoli e Bellali per Pierangelini nel Perugia, gli ospiti hanno trovato il pari al 55': Perugini ha messo la palla nell'angolino senza lasciare scampo a Merone, pochi minuti dopo il giallo a Chiummariello al 53'. Nel Napoli sono entrati Manè e D'Angelo per Saviano e De Stefano al 59', e al 60' Manè ha avuto la grande occasione per il 2-1, ma dopo aver superato in velocità il difensore ha sprecato davanti al portiere. Al 77' i padroni di casa sono rimasti in dieci per l'espulsione di Marotta (doppio giallo), poi Nocerino ha inserito Rovetini e Natale per Favicchio e Barido al 79'. Manè è stato ammonito all'87' e, dopo quattro minuti di recupero, il match si è chiuso sull'1-1.