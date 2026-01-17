Primavera, Cremonese-Napoli: segui la diretta su TuttoNapoli
Premi F5 per aggiornare la diretta e non perderti nulla del match tra Cremonese e Napoli
09.00 - La Cremonese, ultima in campionato, è alla ricerca di punti salvezza per provare ad uscire dall'ultimo posto in classifica: solo 10 i punti raccolti nel girone d'andata, 3 le sconfitte consecutive e l'ultima vittoria risale ad inizio dicembre.
08.15 - Il match del girone d'andata vide i lombardi espugnare il Piccolo di Cercola con un rocambolesco 2-3: gli azzurrini vorrano certamente vendicare il risultato e proiettarsi verso la bollente zona play-off.
Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale del match n.20 del campionato di Primavera 1 tra Cremonese e Napoli: parte il girone di ritorno e gli azzurrini di mister Rocco vogliono fortemente difendere la striscia di risultati positivi che va avanti da 2 mesi (ultima sconfitta in casa con il Frosinone a fine novembre).
