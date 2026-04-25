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Primavera, Napoli-Inter: segui la diretta su TuttoNapoli

Primavera, Napoli-Inter: segui la diretta su TuttoNapoli
Oggi alle 08:47Giovanili
di Daniele Rodia

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA TESTUALE DI NAPOLI-INTER DI PRIMAVERA 1 

Dallo stadio Piccolo di Cercola gara numero 35 per il Napoli Primavera di mister Rocco: partita fondamentale contro l'Inter settima in classifica e a ridosso della zona playoff. Il Napoli ha disperato bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona calda della retrocessione e provare ad evitare i playout. Segui la diretta con noi!