Lobotka e non solo: tre azzurri neanche in panchina con l'Hatayspor. Ma torna Lozano.

Diramate le formazioni ufficiali della prima amichevole a Castel di Sangro del Napoli contro l'Hatayspor. Tre azzurri non sono stati convocati per il test match contro la squadra turca: gli infortunati Lobotka e Mario Rui, e Gaetano ancora alle prese con il recupero dall'infortunio del finale di campionato. Lozano, invece, dopo la non convocazione contro la Spal è tra gli uomini in panchina.

