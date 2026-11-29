Sassuolo-Napoli, sciolti gli ultimi dubbi di Allegri: Olivera titolare, la scelta sui centrali

Sky anticipa le scelte di Allegri e D'Aversa: Olivera e Anguissa titolari nel Napoli, Esposito dal primo minuto nel Sassuolo.

Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma alle ore 15 al Mapei Stadium. Secondo quanto anticipato da Sky Sport, Olivera ha vinto il ballottaggio con Favasuli e partirà dal primo minuto sulla corsia mancina, con Spinazzola a destra e la coppia centrale composta da Beukema e Rrahmani, preferito a Rafa Marin. A centrocampo Anguissa prenderà il posto dell'infortunato De Bruyne, affiancando Gilmour e McTominay. Confermato il tridente offensivo composto da Politano, Hojlund e Lang.

Sassuolo-Napoli, D'Aversa sceglie Esposito: Bakola parte dalla panchina

Roberto D'Aversa dovrebbe schierare il Sassuolo con il 4-3-3, apportando alcune novità rispetto alle indicazioni della vigilia. Tra i pali ci sarà Muric, mentre Doig ha vinto il ballottaggio con Obrador sulla corsia mancina. Bakola ha recuperato, ma partirà dalla panchina: al suo posto spazio a Sulemana, insieme a Matic e Thorstvedt. La novità più significativa riguarda l'attacco, dove Sebastiano Esposito, obiettivo di mercato del Napoli, dovrebbe essere preferito a Bowie, completando il tridente con Berardi e Laurienté. Di seguito le probabili formazioni.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.