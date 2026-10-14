Cosa si sono detti Allegri e De Bruyne all'intervallo: il retroscena

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Allegri svela il confronto con De Bruyne all’intervallo di Villarreal: lo voleva più basso tra i due centrali

Allegri ha svelato di aver parlato con De Bruyne durante l’intervallo della sfida di Champions League contro il Villarreal. Il tecnico voleva il belga più basso, in mezzo ai due centrali di centrocampo, per dare ordine alla manovra e aiutare la squadra a uscire dalla pressione degli spagnoli. Una richiesta che si inserisce nell’idea, già emersa alla vigilia, di arretrare il fuoriclasse davanti alla difesa per sfruttarne visione di gioco e qualità nei passaggi. Un’indicazione tattica chiara, arrivata in una serata che per gli azzurri si è poi rivelata una vera batosta.

Il confronto tra i due, immortalato dalle telecamere

Tra allenatore e giocatore c’è stato anche un confronto che le telecamere hanno immortalato, e che ha subito alimentato il dibattito. Non è la prima volta che il rapporto tra Allegri e De Bruyne finisce al centro dell’attenzione: nei giorni scorsi si era parlato delle frecciate del belga sullo stile di gioco azzurro e del suo desiderio di avere una squadra costruita attorno a lui. Quanto accaduto a Villarreal, tuttavia, va letto per ciò che è: uno scambio tra un tecnico che chiede equilibrio e un campione abituato a giocare in zone più avanzate, in una partita complicata. Resta da capire come i due troveranno la sintesi in vista della trasferta di Venezia, per evitare che il tema tattico diventi un caso.