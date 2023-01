Sky - Bereszynski titolare, ma domenica potrebbe già giocare (da ex) col Napoli

Ha sorpreso la presenza di Bereszynski titolare in occasione della sfida del Sassuolo contro la Sampdoria

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha sorpreso la presenza di Bereszynski titolare in occasione della sfida del Sassuolo contro la Sampdoria. In realtà come riferito dall'inviato Sky la prossima partita proprio Samp-Napoli il terzino potrebbe aver già compiuto il percorso inverso e potrebbe così vestire per l'occasione la maglia azzurra. D'altronde per la fumata bianca è solo questione di dettagli.