Osimhen si risveglia per il mercato: anche ADL in ansia prima del gol

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla così di Osimhen, grande protagonista a Udine con il gol del momentaneo vantaggio. Una rete, a quanto pare, anche per il mercato.

"Anche il calendario lancia da tempo messaggi urgenti per il biondo colosso nigeriano. Si avvicina il mercato, e in queste ultime partite deve recuperare le sue quotazioni. Visto Osimhen nei primi 50 minuti sembrava inesorabilmente distante da quella cifra fissata per essere liberato e consegnato ad un futuro più ambizioso.

Bisogna convincere il Paris Saint German o il Chelsea, le sue terre promesse, a pagare tanti soldi, e cash. Il tema è questo. Anche De Laurentiis sarà stato in ansia, fino al gol che sembrava schiodare la partita. Comunque un gran gol. Il capocannoniere italiano dello scorso anno, protagonista dello scudetto 2024, ha resettato così le immagini del primo tempo, quando andava a schiacciarsi sulla difesa udinese, senza neanche controllare la palla".