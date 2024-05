Napoli su Ugarte del Psg! Cds: non c'è intesa con Luis Enrique e può salutare

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli dopo l'addio di Elmas e quello ormai prossimo di Zielinski

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli che verrà rivoluzionato considerando l'addio di Elmas e quello ormai prossimo di Zielinski oltre al mancato riscatto di Traoré e Dendoncker. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i profili monitorati c'è anche Manuel Ugarte, 23 anni, mediano uruguaiano del Psg.

Si tratta di un giocatore abile a giocare anche nei due di centrocampo, arrivato a luglio ma protagonista di un rapporto non esattamente idilliaco con Luis Enrique. Anche la Juve ha pensato in passato al talento 2001 che il Psg prelevò dallo Sporting Lisbona. Nonostante la concorrenza e le scelte di Luis Enrique, sono però 35 le presenze in questa stagione in tutte le competizione, raccogliendo finora 2269 minuti.