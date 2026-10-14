Oggi si torna a casa, già stabilito lavoro per il Venezia. Rientrano in tre

vedi letture

Napoli, rientro da Castellon e scarico a Castel Volturno: Anguissa, Olivera e Alisson Santos verso la convocazione a Venezia

Il programma è stato studiato per rendere la giornata meno pesante. Dopo la sfida di Champions League con il Villarreal, il gruppo azzurro ha trascorso la notte a Castellon de la Plana e stamattina decollerà dal vicino aeroporto di Castellon-Costa Azahar, in direzione Napoli. Il rientro sarà seguito da una seduta al centro sportivo di Castel Volturno: nel menù c’è un lavoro prettamente di scarico per chi ha giocato a Vila-real e più intenso per gli altri, come da copione. Una scelta che risponde alla necessità di gestire le energie in un calendario che non lascia respiro, con la trasferta di Venezia già all’orizzonte.

Anguissa, Olivera e Alisson Santos verso Venezia

Il quadro dell’infermeria è sempre più incoraggiante. I primi infortunati a recuperare saranno Anguissa, Olivera e Alisson Santos, che lavoreranno insieme ai compagni e, se tutto procederà secondo i piani, saranno convocati per la trasferta di sabato. Un ritorno prezioso per Allegri, che potrà così allargare le scelte soprattutto a centrocampo e sulle fasce, dopo settimane di emergenza. Restano invece fuori Favasuli e Vergara, per i quali i tempi di recupero sono più lunghi: il primo dovrebbe tornare dopo la sosta, il secondo a fine mese. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che racconta un Napoli in graduale ripresa e pronto a ripartire dal Penzo.