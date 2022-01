Altra sconfitta della Sampdoria dopo il ko di Napoli: Il Torino ribalta la gara ed espugna Marassi

Il Torino torna a vincere in trasferta dopo una lunghissima astinenza, ultimo successo il 17 settembre, e sbanca Marassi in rimonta. Terza sconfitta consecutiva della Sampdoria dopo il ko di Napoli e contro il Cagliari.

È però la Samp a passare in vantaggio al 18’: errore di Milinkovic-Savic che innesca l’azione in profondità dei padroni di casa con Caputo che realizza con freddezza il gol del 1-0. Il Torino però reagisce e dieci minuti dopo trova il pari grazie a un colpo di testa di Singo servito dalla fascia opposta da Vojvoda. Il Torino ribalta la gara di Marassi dopo poco più di un'ora di gioco e ancora con un gol di testa. Questa volta è Lukic a crossa dalla sinistra per l'inserimento di Praet che anticipa tutti e mette alle spalle di un incolpevole Falcone.