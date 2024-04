Dalla Georgia - Kvaratskhelia, futuro al Napoli in bilico: forte interesse del Barça, agente in arrivo in Italia

Sirene spagnole per Khvicha Kvaratskhelia.

Sirene spagnole per Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano non ha ancora rinnovato e adeguato il suo attuale contratto con il Napoli fino al 2027 e sulle sue tracce ci sono alcuni top club europei, tra cui il Barcellona.

Secondo quanto riferito dall’edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana l'agente dell’ex Dinamo Batumi, Mamuka Jugeli, sbarcherà in Italia: l'obiettivo è incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis per il prolungamento. Il suo futuro in azzurro - si legge - non è però certo. La permanenza di Xavi sulla panchina dei blaugrana, infatti, sembra aver aumentato le possibilità che Kvaratskhelia possa trasferirsi in Catalogna. Il tecnico lo ha già inserito nella lista come uno degli obiettivi principali.