PRIMA PAGINA - CdS: "Buongiorno: il Napoli prova l'affondo"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dedica l'apertura in prima pagina a Udinese-Roma, che riprende stasera: "La partita più breve dell'anno". In taglio basso spazio al mercato del Napoli: "Buongiorno: il Napoli prova l'affondo". In taglio alto il botta e risposta tra Gravina e Lotito: "Gravina-Lotto, che sberle!". Di spalla spazio alla semifinale di Coppa Italia vinta ieri dall'Atalanta: "La Fiorentina crolla in dieci: Gasp in finale".