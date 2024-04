Le big europee ignorano Conte: anche Bayern e Liverpool hanno già scelto altri tecnici

Tassello dopo tassello, le big europee sembrano aver trovato la strada per le loro panchine e nessuna ad oggi pensa ad Antonio Conte.

TuttoNapoli.net

Ieri l'annuncio della permanenza di Xavi al Barcellona, dopo un lunghissimo tormentone, e presto anche Bayern Monaco e Liverpool potrebbero assicurarsi i successori di Tuchel, non confermato, e Klopp che da tempo ha annunciato l'addio a fine stagione.

Per il Bayern Monaco, dopo il rinnovo di Nagelsmann con la federazione tedesca, l'obiettivo è Ralf Rangnick: secondo Fabrizio Roma le discussioni proseguono positivamente ed è il grandissimo favorito per chiudere l'accordo a breve una volta trovato l'accordo per liberarsi dalla federazione austriaca dopo gli Europei. In casa Liverpool invece l'erede di Klopp sarà Arne Slot, attualmente alla guida del Feyenoord dopo l'esperienza all'AZ che incrociò anche il Napoli. I reds contano di raggiungere un accordo già nelle prossime ore non essendoci problemi con gli agenti del tecnico. Ad oggi non ci sono particolari rumors che legano Antonio Conte, sogno dei tifosi di Napoli e Milano, ad una big europea che possa sbaragliare la concorrenza.