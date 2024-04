Attenzione massima all'attacco Roma: Calzona teme una caratteristica

Domenica c'è la Roma, una delle squadre migliori del campionato durante la nuova gestione tecnica, cioè da gennaio in avanti.

Domenica c'è la Roma, una delle squadre migliori del campionato durante la nuova gestione tecnica, cioè da gennaio in avanti. I giallorossi hanno il quarto attacco del campionato e con De Rossi in panchina soltanto a Lecce non sono riusciti a far gol.

Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta preparando la gara andando a fondo sulle caratteristiche dell’avversario, con un’attenzione particolare alla capacità della Roma di sviluppare con Pellegrini e Dybala il doppio rifinitore a ridosso della punta, uno tra Abraham e Azmoun senza Lukaku. Le risorse offensive al Napoli non mancano, ma la svolta è nel lavoro senza palla da compiere in maniera corale, nell’organizzazione difensiva, la chiave per credere in un finale migliore.