Che entusiasmo a Roma: già sottoscritti oltre 14mila abbonamenti per la prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri è partita la fase 1 per la vendita degli abbonamenti della Roma per la stagione 2022/2023, con il club giallorosso che in poche ore ha staccato 12mila tessere. Ma i numeri sono in continuo aggiornamento: ad oggi, infatti, sono 14.300 gli abbonamenti già sottoscritti. Prosegue dunque la febbre da Roma, con lo Stadio Olimpico che anche la prossima stagione si preannuncia caldissimo.