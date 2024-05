Gasperini fa infuriare i tifosi della Roma: "Nostra gara non è stata rinviata per codice giallo"

Gasperini fa arrabbiare i tifosi della Roma. Dopo la gara contro la Salernitana, l'allenatore dell'Atalanta che tanto piace al Napoli, ha dichiarato

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini fa arrabbiare i tifosi della Roma. Dopo la gara contro la Salernitana, l'allenatore dell'Atalanta che tanto piace al Napoli, ha dichiarato: "Non è colpa nostra se non si conosce la data del recupero con la Fiorentina. Questa situazione ci ha penalizzato, avremmo giocato prima ma non era possibile.

Stiamo scendendo in campo da tanto tempo per tre volte a settimana. Purtroppo, in quella circostanza, è successo un qualcosa di drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo. Non abbiamo tratto nessun vantaggio, questo deve essere chiaro".