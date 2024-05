Inter, Zanetti: “Nessuno si aspettava le difficoltà del Napoli, per me era tra le favorite per lo scudetto”

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, iniziando a parlare della vittoria dello scudetto

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, iniziando a parlare della vittoria dello scudetto: "Che cosa resta? Soprattutto la felicità dei tifosi e poi il percorso fatto, dall'inizio a quando abbiamo vinto il campionato. Simone, i giocatori e lo staff hanno fatto un grandissimo lavoro. La squadra è forte, ma andava dimostrato sul campo. E con grandissima personalità hanno fatto vedere che era la più forte".

Si aspettava il Napoli così in basso in classifica?

"Nessuno se lo aspettava. Il Napoli lo mettevo tra i protagonisti all'inizio del campionato".

Fa più paura il Milan, il Napoli o la Juventus per il prossimo anno?

"Non so se parlare di paura, rispetto per tutte e tre. Riconfermarsi è sempre difficile, ma sarà la nostra grande sfida".