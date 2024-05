La Juventus punta forte su Colpani: contatti con il Monza, la valutazione

Andrea Colpani è un nome forte per la Juventus della prossima stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Colpani è un nome forte per la Juventus della prossima stagione. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com. I bianconeri, tramite i propri uomini di mercato, hanno già sondato la situazione del calciatore del Monza. Colpani è uomo mercato - piaceva anche all'Inter che, però, non sembra intenzionata ad affondare per ora - ed è valutato circa 20 milioni di euro. Ci sono stati contatti più volte fra le parti e l'idea piace molto alla Juve, eventualmente anche per sostituire Chiesa.

Nelle scorse settimane si è parlato anche della Lazio, con Lotito che vorrebbe fosse lui il trequartista per completare il reparto dopo l'addio di Felipe Anderson. Più complicato il discorso Atalanta che probabilmente punterà su un altro profilo in caso di addio di Koopmeinerrs. In questa stagione Colpani ha siglato 8 gol, molti nella prima parte, oltre a 4 assist in 35 presenze.