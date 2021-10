Empoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: Ilicic e Koopmeiners dal 1'

Ufficializzate le formazioni di Empoli-Atalanta, sfida delle 15 valida per l'ottava giornata di Serie A. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna in campo dopo la sosta dovuta alle nazionali, in questa ottava giornata di campionato i nerazzurri sfideranno l'Empoli. Il tecnico atalantino manda in campo Koopmeiners dal primo minuto al posto di Freuler, mentre Ilicic partirà al posto di Malinovskyi. Solito 4-3-1-2 per Andreazzoli con Pinamonti e Di Francesco in attacco.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Haas; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore: Andreazzoli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini