Fiorentina, occhio al blitz dell'Arsenal: pronti 70 mln per Vlahovic

La Nazione, stamani in edicola, scrive dall’Inghilterra continuano a rimbalzare le voci che l’Arsenal probabilmente già in queste ore offrirà alla Fiorentina 70 milioni per Dusan Vlahovic. Il quotidiano si chiede, nel caso, su chi punterà la squadra viola per sostituire il serbo.

Così come per Piatek la dirigenza non si è fatta trovare impreparata, potrebbe essere già stato identificato il profilo giusto condiviso con Italiano. Esiste dunque un mister X, che di sicuro fa combaciare la volontà di tutti, sul quale potrebbero accendersi i riflettori all’improvviso.