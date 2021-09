Giua, ancora danni: dopo Napoli e Benevento, rigore inesistente contro la Salernitana ed il VAR lo salva

Dopo gli errori ai danni delle squadre campane in Napoli-Lecce e Benevento-Genoa, ancora una topica per l'arbitro Antonio Giua in Sassuolo-Salernitana. In pieno recupero il difensore granata Gagliolo anticipa Frattesi: in un primo momento il direttore di gara indica il dischetto, poi dopo una revisione al VAR cambia la propria decisione.