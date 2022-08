Tuttosport - Polveriera Verona a -5 dal Napoli: duro confronto Cioffi-Marroccu

Clima molto pesante a Verona dopo il ko in Coppa Italia contro il Bari.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Clima molto pesante a Verona dopo il ko in Coppa Italia contro il Bari. Lo racconta Tuttosport, che rivela un acceso confronto avvenuto tra il ds Francesco Marroccu e l'allenatore Gabriele Cioffi, tutt'altro che contento della sessione di mercato degli scaligeri, che hanno perso Gianluca Caprari e sono sul punto di salutare anche Giovanni Simeone ed Antonin Barak, vicini alla cessione. Le mosse del ds non sono piaciute al nuovo allenatore, con cui il feeling sembra già ormai essersi esaurito.

Cioffi è stato scelto direttamente dal presidente Setti - che oggi farà ritorno in Italia - e il suo rapporto con Marroccu viene definito "forzato" e già precipitato. Il tecnico attende almeno 3-4 acquisti per rinforzare la squadra, ma a pochi giorni dall'esordio con il Napoli, il clima in casa Verona assomiglia più ad una polveriera.