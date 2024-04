Calzona firma l'inversione di tendenza: da lunedì sta curando il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’inversione di tendenza del Napoli per le prossime partite, a cominciare dalla Roma, è firmata Francesco Calzona che da lunedì ha approntato una vera e propria cura per provare a “guarire” un Napoli sprofondato soprattutto mentalmente, a causa delle tante contraddizioni della stagione post scudetto. Concetti chiari quelli dell’allenatore, a volte ruvidi, proprio per ottenere una scintilla di reazione da parte di un gruppo che è sembrato rassegnato e condannato all’anonimato. Eppure l’allenatore non vuole arrendersi al destino di mediocrità che sta accompagnando il Napoli. Lo riporta Repubblica oggi in edicola.