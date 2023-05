Ibrahimovic, addio senza ultimo saluto? Sarà fuori con l'Hellas

Ci ha provato, ma alla fine nemmeno lui ha potuto farci molto: salvo miracoli, Zlatan Ibrahimovic non recupererà per l'ultimo match stagionale del Milan in programma domenica a San Siro contro l'Hellas Verona. Lo svedese puntava a rientrare e a scendere in campo per qualche minuto per salutare il popolo rossonero visto che quella che contro i veneti sarà con ogni probabilità la sua ultima partita con la maglia del Diavolo, ma non potrà farlo a causa del problema al polpaccio. Pubblicamente, lo svedese non ha mai parlato di smettere con il calcio giocato, ma i segnali che gli sta dando il suo corpo sembrano essere piuttosto chiari.

Dovesse smettere, le opzioni per il suo futuro sono due: da una parte Ibra ha sempre sul tavolo la proposto di Enzo Raiola di entrare nel "Team Raiola", dall'altra invece - scrive 'Tuttosport' - c'è la possibilità che possa restare al Milan con ruolo di connessione tra campo e area sport. Per ora non ci sono certezze, nemmeno sulla fine della sua carriera da calciatore. L'unica certezza è che domenica sarà una serata speciale e particolare per Zlatan che saluterà la tifoseria che lo ha amato più di tutti.