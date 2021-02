Il Parma si spegne nella ripresa: all'Udinese riesce la rimonta

Al Tardini termina 2-2 il lunch match tra Parma e Udinese, match valido per il 23° turno di campionato. Prima frazione praticamente a senso unico, dopo solo 3’ ducali in vantaggio con Cornelius su cross di Pezzella. Al 30’ Mihaila salta Becao, il difensore bianconero commette fallo e regala un rigore ai padroni di casa. Dagli undici metri si presenta Kucka, che non sbaglia: 2-0. Nella ripresa cambia completamente la musica: dopo un'ora di gioco l'Udinese riapre il match con Stefano Okaka: palla perfetta in profondità di De Paul, l'attaccante bianconero solo dentro l'area non sbaglia. All'80' i friulani completano la rimonta grazie ad un colpo di testa di Nuytinck su gran cross su calcio di punizione di Ouwejan.