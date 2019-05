Inter-Empoli, formazioni ufficiali: Icardi per la Champions, c'è Di Lorenzo dal 1'

Pochi istanti fa l'Inter ha diramato la formazione ufficiale scelta da Luciano Spalletti per la sfida contro l'Empoli, ultima gara di questa Serie A. In attacco, spazio a Icardi con Lautaro Martinez in panchina. Per l'Empoli ovviamente titolarissimo l'obiettivo azzurro Di Lorenzo sulla corsia destra. Ecco le formazioni ufficiali:

Inter (4-2-3-1) - Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano; Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

Empoli (3-5-2) - Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco, Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traore, Pajac; Farias, Caputo.