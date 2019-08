Inter, mercato faraonico per avvicinare Juve e Napoli: spesi quasi 200mln, solo le spagnole di più

Mercato faraonico quello dell'Inter di Antonio Conte, in questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri, in tutta Europa, sono al quarto posto per milioni investiti, dietro alle tre spagnole, Real, Atletico Madrid e Barcellona.

Quasi 200 milioni - Al momento il club di Suning ha speso 172,5 milioni di euro, anche se molti di questi verranno versati nelle casse dei vari club nei prossimi anni, ma la cosa potrebbe non finire qui, visto che Conte attende ancora Dzeko per completare la sua rosa.