Inter, Onana può già partire: nel mirino un vecchio obiettivo del Napoli

In casa Inter nei prossimi mesi si ragionerà anche sui portieri del prossimo anno

In casa Inter nei prossimi mesi si ragionerà anche sui portieri del prossimo anno. La situazione di Samir Handanovic è tutta da chiarire, fra rinnovo e possibile addio, ma secondo Tuttosport anche André Onana potrebbe finire al centro di valutazioni future: arrivato a zero, nel caso in cui dovessero arrivare proposte fra i 25 ed i 30 milioni di euro l'Inter potrebbe anche valutare la sua cessione.