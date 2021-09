Juventus, disputata amichevole con l'Under 23 ed ora pausa fino a martedì

La Juve continua ad allenarsi in campo: fra solo una settimana è in programma l’importante trasferta di Napoli. Ovviamente - si legge sul sito della Juventus - si lavora a gruppo fortemente ridotto, visti i numerosi impegni con le Nazionali dei bianconeri. Per chi è rimasto a Torino, il programma comunque va avanti, e dopo le sedute degli scorsi giorni, la squadra oggi ha disputato un’amichevole a ranghi misti, insieme ai ragazzi dell’Under 23 e dell'Under 19, anche loro "liberi" da impegni agonistici in questo weekend. Domani e lunedì pausa per il gruppo, che tornerà a lavorare nel pomeriggio di martedì.