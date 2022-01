L'Atalanta si indebolisce a metà stagione? Apertura all'addio di Gosens subito

Hateboer, Zapata, ma soprattutto Robin Gosens: il Newcastle vuole far spesa in Italia e ha puntato l'Atalanta come possibile preda per rinforzare una squadra che dopo il ricchissimo cambio di proprietà non vuole correre il rischio di giocare in Championship l'anno prossimo. Con l'entourage del tedesco i contatti vanno avanti da qualche settimana e l'offerta di un ricchissimo triennale è lì sul tavolo, pronta per essere valutata dal miglior esterno sinistro degli ultimi due campionati di Serie A, numeri alla mano.

Tra rinnovo e addio

Sul tavolo di Gosens, in verità, ci sono anche molteplici offerte di rinnovo della Dea, ma fino ad ora non si è ancora giunti ad un accordo per allungare un contratto in scadenza a giugno 2024, così l'ipotesi di un addio già a gennaio non è così remota. La novità delle ultime ore è infatti l'apertura dell'Atalanta alla cessione del tedesco, in attesa che il Newcastle formuli la prima offerta concreta al club bergamasco: novità sono attese a stretto giro di posta.