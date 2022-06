L'Inter smuove il mercato: conference call e ottimismo per Lukaku, definito anche Asllani

Conference call fra l'Inter e il Chelsea per sbloccare la situazione di Romelu Lukaku. C'è ottimismo circa la chiusura dell'affare.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conference call fra l'Inter e il Chelsea per sbloccare la situazione di Romelu Lukaku. C'è ottimismo circa la chiusura dell'affare. "Questo quanto raccolto da L'Interista in ambienti vicini al club di Zhang da cui filtra grande ottimismo. Quella di oggi potrebbe essere l'ultima tappa prima di vedere nuovamente Lukaku all'Inter. Questa volta arriverà in prestito oneroso per circa 7 milioni più bonus".

Non solo. Kristjan Asllani si avvicina a grandi passi all'Inter. Dopo l'accordo con l'Empoli grazie a un'offerta da 14 milioni di euro più 2 di bonus e il prestito di Martin Satriano, l'Inter ha ora ricevuto in sede i procuratori del centrocampista albanese classe 2002 per definire gli ultimi dettagli del contratto.