La Juve segue due allenatori che piacciono al Napoli

Tuttosport passa al vaglio le idee bianconere per la panchina. Il primo nome della lista è quello di Igor Tudor

Tuttosport passa al vaglio le idee bianconere per la panchina. Il primo nome della lista è quello di Igor Tudor, che conosce bene Torino essendoci passato sia da giocatore che poi da tecnico (era vice di Pirlo). Legato con l'OM fino al 2024, farà un punto. Ci sono anche le alternative: piace Thiago Motta per come ha cambiato le sorti del Bologna e con lui anche un altro ex interista, Sergio Conceicao del Porto (pure per lui contratto in essere fino al 2024). In calo le quotazioni di Alessio Dionisi del Sassuolo e Raffaele Palladino del Monza.