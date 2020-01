Le ultime sulla Lazio: recuperato Lulic, Correa verrà preservato in vista del derby

Ripresa immediata per la Lazio, prossima avversaria del Napoli per i quarti di Coppa Italia. Quel che è certo è il rientro di capitan Lulic, oggi regolarmente sul terreno di gioco. È tornato a disposizione e si riprenderà la fascia sinistra, a Napoli e nel derby di domenica prossima. Dall’infermeria può essere depennato un altro nome.

CORREA - Lukaku si è riaggregato ai compagni (anche se parzialmente, saltato il possesso palla finale). Ok Joaquin Correa, già ieri in panchina dopo un solo allenamento in gruppo (venerdì pomeriggio). Il Tucu ha smaltito l’affaticamento al polpaccio, però dovrebbe essere preservato in Coppa per tornare titolare nel derby, in programma tra una settimana. A Napoli probabile conferma della coppia Immobile-Caicedo.