Milan, Ibrahimovic avvisa Inter e Napoli: "Faremo di tutto per vincere lo scudetto"

"Siamo delusi dall'uscita della Champions League, mi dispiace tanto e ci dispiace tanto ma lotteremo per vincere lo scudetto". Parla così l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nell'intervista a Radio Deejay: "Faremo di tutto per vincerlo e non molliamo. Nel fallimento esiste anche il successo, cresceremo e prenderemo esperienza".