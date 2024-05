Tmw - Conte opportunità anche per il Milan. E Pioli può finire al Napoli

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato, nel suo editoriale si è espresso così sul valzer di allenatori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato, nel suo editoriale si è espresso così sul valzer di allenatori: "Con l’aritmetica certezza della Champions League, il Milan adesso può pensare in maniera più concreta al futuro. È chiaro che il capitolo più importante riguarda l’allenatore. Il ciclo di Pioli sta volgendo al termine e quindi per Furlani, Moncada e Ibrahimovic presto sarà tempo di decisioni.

Lopetegui era il candidato principale ma poi la reazione dell’ambiente rossonero ha portato la società a fare anche altre valutazioni. E allora con le azioni del tecnico spagnolo in forte ribasso, prosegue il giro d’orizzonte per capire chi sarà il prescelto per il dopo Pioli. È chiaro che Conte resta un’opportunità in virtù del fatto che dopo essere stato fermo un anno è pronto a rientrare. Si di lui c’è però il forte pressing di De Laurentiis, che da tempo sta cercando di ottenere il si alla sua proposta. Tra le alternative per la panchina azzurra c’è proprio Pioli".