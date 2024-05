Spalletti sul film: "Avendolo vissuto pensavo di aver visto tutto, invece c'è molto di più"

"Sarò con te", il Film Scudetto prodotto dalla Filmauro che ripercorre l'indimenticabile cavalcata tricolore del Napoli dello scorso anno

TuttoNapoli.net

"Sarò con te", il Film Scudetto prodotto dalla Filmauro che ripercorre l'indimenticabile cavalcata tricolore del Napoli dello scorso anno, è stato presentato stamattina in conferenza stampa. Tra i protagonisti della pellicola c'è senza dubbio Luciano Spalletti, che tramite l'account social del Napoli ha invitato i tifosi a guardarlo: "Oh ragazzi, ho visto il film. Avendolo vissuto pensavo di aver visto tutto, invece c'è molto di più in questo film".