Milan in ansia per Ibra: Pioli ha una speranza per la Juve

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan questa sera riannoderà i fili di un passato glorioso in Champions ricominciando dal mito di Anfield e dalle maglie rosse del Liverpool, che richiamano alla mente coppe vinte e perse, ma Ibra non ci sarà. Lo svedese ha riportato un nuovo ko alla gamba sinistra e per la Coppa dovrà aspettare almeno fino al 28 settembre, quando l’Atletico Madrid farà visita al Milan. Pioli ovviamente spera di poter contare sul campione anche prima, magari già domenica, sul campo della Juve.