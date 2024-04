Milan, niente Conte perché comprerà giovani! Gazzetta: il favorito è Lopetegui

. Il Milan cerca un profilo internazionale che sappia lavorare bene con i giovani e non imponga ma condivida le scelte di mercato

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Julen Lopetegui il prossimo allenatore del Milan? Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'esperto tecnico spagnolo avrebbe staccato la concorrenza e nei colloqui avrebbe convinto la dirigenza e il proprietario: non ci sono ancora le firme ma in questo momento sarebbe il primo candidato alla panchina del Milan 2024/2025.

Cardinale sarà l'uomo che si prenderà le responsabilità ma alle sue spalle il triumvirato Ibrahimovic-Furlani-Moncada avrà peso nella scelta. Il Milan cerca un profilo internazionale che sappia lavorare bene con i giovani e non imponga ma condivida le scelte di mercato: Lopetegui, ex Porto, Real Madrid e Siviglia in questo momento sarebbe la prima scelta del Milan.