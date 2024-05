Ancora una finale per Italiano! E' la terza in due stagioni per il tecnico viola

La Fiorentina, dopo il 3-2 dell'andata al Franchi, pareggia 1-1 col Bruges e raggiunge la finale di Conference League per il secondo anno di fila.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina, dopo il 3-2 dell'andata al Franchi, pareggia 1-1 col Bruges e raggiunge la finale di Conference League per il secondo anno di fila. I viola accedono alla finale in una competizione europea per la 6ª volta nella propria storia. La squadra di Italiano disputerà una finale europea per la seconda stagione consecutiva, alla Fiorentina non accadeva dalle annate 1960/61 e 1961/62.

Per Vincenzo Italiano è la terza finale in due stagioni, alle due finali di Conference c'è da aggiungere la finale raggiunta lo scorso anno in Coppa Italia persa contro l'Inter.