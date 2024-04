Napoli-Roma, Karsdorp nemmeno in panchina: De Rossi lo preserva per l'Europa League

Rick Karsdorp non risulta nemmeno in panchina contro il Napoli per la sfida di oggi alle 18.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rick Karsdorp non risulta nemmeno in panchina contro il Napoli per la sfida di oggi alle 18. Come riportato da Sky Sport, De Rossi ha scelto di preservare l'olandese in vista della prossima sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen, che vedrà Celik out per squalifica.