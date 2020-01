Parma, Faggiano elogia l'ex Sepe: "E' tra i migliori cinque nel suo ruolo"

Intervenuto pochi istanti prima del match contro la Juventus, il ds del Parma Daniele Faggiano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull'ex portiere del Napoli Luigi Sepe: "E' in prestito con obbligo di riscatto. Spero che continui a fare così, penso sia tra i primi cinque portieri del campionato italiano. Qualcuno se ne sta accorgendo, per noi ha fatto bene nonostante nel Napoli non giocasse mai"