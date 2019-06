Sarri, fissato il giorno della conferenza stampa: le prime date del suo arrivo alla Juve

E' fissata per giovedì la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Sarà curioso assistere all'accoglienza dei tifosi bianconeri, poiché l'ultima volta che l'allenatore era a Torino aveva la tuta del Napoli e regalò il dito medio ai sostenitori juventini prima di entrare nello Stadium ed espugnarlo con la rete di Koulibaly.

Le date. Sarri interromperà le sue vacanze per la presentazione, poi tornerà ad Acquaviva Picena per ripresentarsi tra l'8 e il 10 luglio alla Continassa per il raduno. Una settimana di test e corsa per poi partire in direzione Asia, il 18 luglio in vista dell'International Champions Cup contro Tottenham e Inter. Successivamente il ritorno in Europa, per sfidare l'Atletico Madrid a Stoccolma il 10 agosto.