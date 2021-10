Sassuolo-Venezia, le formazioni ufficiali: Raspadori alle spalle di Scamacca

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Venezia, match valevole per la nona giornata di Serie A.

Dionisi si affida alla formazione tipo con Scamacca titolare al centro dell'attacco. Boga è out e allora spazio a Raspadori, con Djuricic a sinistra e Berardi a destra. In mezzo al campo il solito duo Maxime Lopez-Frattesi. In difesa, davanti a Consigli, la classica difesa a 4 con Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Crnigoj, Busio; Kiyine, Henry, Okereke