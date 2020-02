Serie A, i finali delle 15: ok Juve e Parma, crollo Samp con la Fiorentina

Conclusi i secondi tempi delle gare delle 15. Una brutta Juventus batte 2-0 il Brescia: decisivo un gol su punizione di Dybala e una bella giocata di Cuadrado, da segnalare l'espulsione per le rondinelle di Aye per doppia ammonizione. Crollo in casa della Sampdoria: la Fiorentina s'impne 5-1 al Ferraris squadre entrambe in inferiorità numerica (espulsione di Murru e di Badeji). Il Sassuolo cade in casa col Parma per 1-0, decide Gervinho.

Di seguito risultati e marcatori:

Juventus-Brescia 2-0 (38' Dybala, 75' Cuadrado)

Sampdoria-Fiorentina 1-5 (8' aut. Thorsby, 18', 57' Vlahovic, 40', 78' rig Chiesa, 90' Gabbiadini)

Sassuolo-Parma 0-1 (25' Gervinho)