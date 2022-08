Serie A, sabato il via: tutte le probabili formazioni del 1° turno

Dopo l'anticipo dei trentaduesimi di Coppa Italia, fatali a diverse squadre di Serie A, tutte le venti squadre del massimo campionato tornano in campo

Di seguito tutte le ultime di formazione, raccolte dagli inviati di TMW.

MILAN-UDINESE - Sabato 13 agosto, ore 18.30, stadio Meazza

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Leao, Brahim, Messias; Giroud.

Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Nehuen Perez; Soppy, Makengo, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto.

Allenatore: Sottil.

----------------------------------------------------------------

SAMPDORIA-ATALANTA - Sabato 13 agosto, ore 18.30, stadio Ferraris

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Allenatore: Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Scalvini, Maehle; Ederson; Zapata, Muriel.

Allenatore: Gasperini.

----------------------------------------------------------------

LECCE-INTER - Sabato 13 agosto, ore 20.45, stadio Via del Mare

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Allenatore: Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (Brozovic), Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

----------------------------------------------------------------

MONZA-TORINO - Sabato 13 agosto, ore 20.45, U-Power Stadium

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Gytkjaer, Caprari.

Allenatore: Stroppa.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Radonjic; Sanabria.

Allenatore: Juric.

----------------------------------------------------------------

FIORENTINA-CREMONESE - Domenica 14 agosto, ore 18.30, stadio Franchi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Jovic, Sottil.

Allenatore: Italiano.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Baez, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Tsadjout.

Allenatore: Alvini

----------------------------------------------------------------

LAZIO-BOLOGNA - Domenica 14 agosto, ore 18.30, stadio Olimpico

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic (Vecino); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano; Barrow, Arnautovic.

Allenatore: Mihajlovic.

----------------------------------------------------------------

SPEZIA-EMPOLI - Domenica 14 agosto, ore 20.45, stadio Picco

SPEZIA (3-5-2): Zoet (Dragowski); Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Bastoni; Verde, Nzola.

Allenatore: Gotti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Destro.

Allenatore: Zanetti.

----------------------------------------------------------------

SALERNITANA-ROMA - Domenica 14 agosto, ore 20.45, stadio Arechi

SALERNITANA (3-4-1-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Kastanos, L.Coulibaly, Valencia; Ribery; Bonazzoli, Botheim.

Allenatore: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

----------------------------------------------------------------

HELLAS VERONA-NAPOLI - Lunedì 15 agosto, ore 18.30, stadio Bentegodi

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Amione; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna.

Allenatore: Cioffi.

NAPOLI (4-3-3) - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen.

Allenatore: Spalletti.

----------------------------------------------------------------

JUVENTUS-SASSUOLO - Lunedì 15 agosto, ore 20.45, Allianz Stadium



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Fagioli, Alex Sandro; Di Maria, Vlahovic.

Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Harroui; Berardi, Raspadori, Ceide.

Allenatore: Dionisi.