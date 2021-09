Udinese, due giorni di riposo: mercoledì la ripresa in vista del Napoli

L'Udinese, dopo la vittoria di La Spezia, si ritroverà mercoledì pomeriggio sui campi del centro sportivo Bruseschi per riprendere gli allenamenti in preparazione della prossima sfida contro il Napoli, in programma alla Dacia Arena lunedì 20 settembre alle 20.45. Due giorni di riposo quindi per i bianconeri.