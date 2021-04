Udinese, Llorente esalta De Paul: "Giocatore completo, è prontissimo per una big"

Fernando Llorente, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha benedetto anche il possibile trasferimento del suo compagno di squadra Rodrigo De Paul in una big durante la prossima estate di calciomercato: "Rodrigo è prontissimo per il salto in una big, è un grande giocatore. Completo, tecnico e con la giusta mentalità", le dichiarazioni dell'attaccante dell'Udinese sull'obiettivo tra le tante di Inter, Napoli e Milan.