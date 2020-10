Udinese-Parma, le formazioni ufficiali: anche Alves indisponibile, c'è Gagliolo al centro

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida alla Dacia Arena tra Udinese e Parma, in programma alle ore 18 di oggi. Gotti non cambia molto rispetto alle ultime uscite, specie in attacco, dove saranno ancora Okaka e Lasagna la coppia d'attacco. Nel Parma out anche Bruno Alves, che si aggiunge al già lunghissimo elenco di indisponibili: ci sarà Gagliolo al centro della difesa di Liverani, unico cambio nell'undici titolare rispetto a quanto visto nella gara contro l'Hellas Verona.

Udinese (3-5-2): Nicolas, Samir, Becao, De Maio, Ter Avest, Arslan, Pereyra, De Paul, Ouwejan; Okaka, Lasagna.

A disposizione: Gasparini, Scuffet, Makengo, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski, Forestieri, Zeegelaar.

Allenatore: Gotti.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella; Kurtic; Brugman, Hernani; Gervinho, Kucka, Karamoh.

A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Grassi, Cyprien, Nicolussi Caviglia, Sohm, Adorante.

Allenatore: Liverani.